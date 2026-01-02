Τραγωδία: Τέσσερις νεκροί όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρένο σε σιδηροδρομική διάβαση στην Ουγγαρία
2026-01-02 21:07:28
Ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Ουγγαρία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από μια σιδηροδρομική διάβαση παρά το κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με ένα επιβατικό τρένο κοντά στο Σατοραλιαούιχελι το απόγευμα της Πέμπτης.dailynewshungary.com Σύγκρουση σε λειτουργική ισόπεδη διάβαση Το θανατηφόρο sidirodromikanea
