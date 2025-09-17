2025-09-17 00:06:34
Μπορεί η αγαπημένη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» να αποσύρθηκε από την καθημερινή μεσημεριανή ζώνη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι κόβεται από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Το διαχρονικό σίριαλ που εδώ και χρόνια εξακολουθεί να σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις και να διατηρεί φανατικό κοινό, εξακολουθεί να έχει σταθερή παρουσία στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με το νέο προγραμματισμό, οι τηλεθεατές θα μπορούν να απολαμβάνουν τις περιπέτειες της Ελένης και του Κωνσταντίνου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:45, με διπλά επεισόδια. Η αλλαγή αυτή ουσιαστικά «μεταφέρει» τη συνήθεια της καθημερινής μεσημεριανής προβολής στα Σαββατοκύριακα, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της σειράς να συνεχίσουν να γελούν με τις ατάκες και τις κωμικές καταστάσεις που την έχουν καταστήσει κλασική.

Παρά τα 25 και πλέον χρόνια που μετρά στον τηλεοπτικό αέρα, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» εξακολουθεί να παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες σειρές του ελληνικού κοινού, αποδεικνύοντας πως κάποια προγράμματα έχουν διαχρονική αξία.



Πηγή: tvnea.com
