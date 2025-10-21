Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη γνώση; Υπάρχει κάποιο σημείο πέραν του οποίου ο άνθρωπος δε θα μπορέσει να κατανοήσει το σύμπαν; Η ιστορία μας δεικνύει την προοδευτική απόκτηση γνώσης παρά τις καταγεγραμμένες οπισθοδρομήσεις. Το ταξίδι όμως προς την Ιθάκη της απόλυτης γνώσης, είναι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η διαδικασία εξάλλου, έφερε στο προσκήνιο τη μεγαλύτερη επιτυχία της ανθρώπινης νόησης, τη θεωρία της «μεγάλης έκρηξης», που εδράζεται στους πλέον ισχυρούς αποδεικτικούς πυλώνες. Είναι Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής και του European Space Science Committee. Επιπλέον, είναι Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα και Πρόεδρος του ΤΕΣ Περιβάλλον – Ενέργεια – Βιώσιμη Κινητικότητα. Υπήρξε μέλος του ΤΕΣ Φυσικής την περίοδο 2017-2019. Είναι μέλος της Επιστημονικής (Scientific Committee) και της Καθοδηγητικής επιτροπής (Steering Committee) του διεθνούς επιστημονικού Consortium «The Ultimate XMM Extragalactic X-ray Survey (XXL)». Έχει δημοσιεύσει πάνω από 240 επιστημονικά άρθρα αλλά και πολλά άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο εκλαΐκευσης και πολιτικής της επιστήμης, ενώ έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές Master. Είναι Κριτής Επιστημονικών προτάσεων πολλών Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτικών φορέων, και κριτής επιστημονικών άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει οργανώσει πολλά διεθνή και εθνικά επιστημονικά Συνέδρια και ημερίδες. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας» (για 3 διετείς θητείες) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ για μια ακόμα θητεία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρείας για την Βαρύτητα, Σχετικότητα και Κοσμολογία» για μια θητεία. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx