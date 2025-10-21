2025-10-21 21:43:40
Υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη γνώση; Υπάρχει κάποιο σημείο πέραν του οποίου ο άνθρωπος δε θα μπορέσει να κατανοήσει το σύμπαν; Η ιστορία μας δεικνύει την προοδευτική απόκτηση γνώσης παρά τις καταγεγραμμένες οπισθοδρομήσεις. Το ταξίδι όμως προς την Ιθάκη της απόλυτης γνώσης, είναι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η διαδικασία εξάλλου, έφερε στο προσκήνιο τη μεγαλύτερη επιτυχία της ανθρώπινης νόησης, τη θεωρία της «μεγάλης έκρηξης», που εδράζεται στους πλέον ισχυρούς αποδεικτικούς πυλώνες. Είναι Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής και του European Space Science Committee. Επιπλέον, είναι Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα και Πρόεδρος του ΤΕΣ Περιβάλλον – Ενέργεια – Βιώσιμη Κινητικότητα
