Με νέα απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1836/2025), η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας

«να προβεί κατεπειγόντως στις προβλεπόμενες στο νόμο απαραίτητες ενέργειες έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας στο Δικαστήριο τα σχετικά στοιχεία ώστε μετά την ημερομηνία αυτή να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση της διδασκαλίας εναλλακτικού μαθήματος …τόσο κατά το τρέχον σχολικό έτος (2025-2026) όσο και τα επόμενα σχολικά έτη». 

Επιπλέον αναβάλλει την εκδίκαση της αίτησης των προσφευγόντων σε αυτό, οι οποίοι ζητούν την εφαρμογή του εναλλακτικού μαθήματος, για τις 4 Δεκεμβρίου 2025. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη σχετική συζήτηση που έγινε στη Γ΄ Επταμελή σύνθεση του ΣτΕ την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Η απόφαση 1836/2025 του ΣτΕ για το εναλλακτικό μάθημα για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
Στα όριά του ο Οδοντωτός - Μείωση των δρομολογίων μετά τους εγκλωβισμούς- Το υπουργείο εξετάζει σήραγγες και συντήρηση
Θεσσαλονίκη: Τέλη Νοεμβρίου αρχίζουν τα δρομολόγια του δυτικού προαστιακού -Σε 12' στη Σίνδο
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025
«ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;
Σιδηροδρομικό δυστύχημα σε σομαλικό κρατίδιο με 14 νεκρούς
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
Γιώργος Λιανός: Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor.
Χρήστος Φερεντίνος για το
