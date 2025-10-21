Με νέα απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1836/2025), η οποία δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025, ζητά από το Υπουργείο Παιδείας

«να προβεί κατεπειγόντως στις προβλεπόμενες στο νόμο απαραίτητες ενέργειες έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, αποστέλλοντας στο Δικαστήριο τα σχετικά στοιχεία ώστε μετά την ημερομηνία αυτή να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση της διδασκαλίας εναλλακτικού μαθήματος …τόσο κατά το τρέχον σχολικό έτος (2025-2026) όσο και τα επόμενα σχολικά έτη».

Επιπλέον αναβάλλει την εκδίκαση της αίτησης των προσφευγόντων σε αυτό, οι οποίοι ζητούν την εφαρμογή του εναλλακτικού μαθήματος, για τις 4 Δεκεμβρίου 2025. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη σχετική συζήτηση που έγινε στη Γ΄ Επταμελή σύνθεση του ΣτΕ την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

thriskeftika