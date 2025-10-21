2025-10-21 20:48:40
Φωτογραφία για «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;
Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!

Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!

 

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηροδρομικό δυστύχημα σε σομαλικό κρατίδιο με 14 νεκρούς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικό δυστύχημα σε σομαλικό κρατίδιο με 14 νεκρούς
«Ο Δικαστής»: Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής»: Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το σόου που φέρνει ξανά στη ζωή τους αγαπημένους ήρωες του «Πάρα πέντε»
Το σόου που φέρνει ξανά στη ζωή τους αγαπημένους ήρωες του «Πάρα πέντε»
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της νέα σειράς του STAR
Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο της νέα σειράς του STAR
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Φως στο Τούνελ: Κάνει πρεμιέρα σήμερα για 31 σεζόν
Το MEGA Stories για 6η σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το MEGA Stories για 6η σεζόν - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
«Μια νύχτα μόνο»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA - Δείτε φώτο απο Backstage
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»
Γιώργος Λιανός: Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor.
Γιώργος Λιανός: Αναζητείται το κόνσεπτ για το νέο Survivor.
Χρήστος Φερεντίνος για το
Χρήστος Φερεντίνος για το "Πρωινό ΑΝΤ1(ψυχαγωγία)": Θα μπορούσαμε να είχαμε συνδυαστεί.... Αν είχαμε γνωριστεί λίγο περισσότερο...
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
Η ΕΕ μελετά απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών λόγω φόβων για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου
Η ΕΕ μελετά απαγόρευση της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών λόγω φόβων για αυξημένο κίνδυνο καρκίνου