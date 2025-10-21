2025-10-21 20:48:40

Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!



Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.



Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.



Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»!







Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ό,τι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!







