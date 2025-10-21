2025-10-21 23:55:40
Φωτογραφία για Πράσα, σπανάκι και αυγά- ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά!
Τα πράσα είναι στην ομάδα των πιο νόστιμων, ωφέλιμων και αγαπημένων μου  λαχανικών.

-. το πράσο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το σκόρδο και το κρεμμύδι και είναι από τα πολυτιμότερα λαχανικά της οικογένειας αυτής , των σκιαδανθών/Allium, προσφέροντάς μας τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους και ενώ μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, κάθε λαχανικό έχει τις δικές του μοναδικές ιδιότητες!

Ειδικά τώρα το χειμώνα που είναι η εποχή τους δεν λείπουν από την κουζίνα μου!

Είναι εκεί για την φασολάδα μου,

για τα ρεβίθια μου – απόλαυση μαζί με το σπανάκι,

για τα ψάρια μου και βέβαια δεν ξεχνώ να “ριζώσω” τις ρίζες τους σε κάποιες από τις γλάστρες μου – έτσι έχω για κάποιες  μέρες φρέσκα πράσα, κρεμμύδια, σκόρδα!!!

Και τώρα ένα από τα πιο εύκολα, γρήγορα και πεντανόστιμα φαγητά μου, που έχει να κάνει με τα πράσα!

Σας το δείχνω…

λοιπόν…

συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/prasa-spanaki-kai-ayga-ena-apo-ta-agapimena-mas-fagita/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μ. Πλειώνης. Οι βάσεις της σύγχρονης κοσμολογίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μ. Πλειώνης. Οι βάσεις της σύγχρονης κοσμολογίας
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Ο «Νιόνιος» που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Ο «Νιόνιος» που σημάδεψε την ελληνική μουσική σκηνή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πειράματα με αυγά
Πειράματα με αυγά
Πρωί ή βράδυ; Πότε είναι καλύτερο να τρώτε τα αυγά σας
Πρωί ή βράδυ; Πότε είναι καλύτερο να τρώτε τα αυγά σας
Αν έχετε βαρεθεί να τρώτε αυγά καθημερινά για να πάρετε πρωτεΐνη, να η εναλλακτική λύση
Αν έχετε βαρεθεί να τρώτε αυγά καθημερινά για να πάρετε πρωτεΐνη, να η εναλλακτική λύση
Υγιεινές συνταγές από τον σεφ Παναγιώτη Μουτσόπουλο: Πέννες με σπανάκι, σέσκουλα και φέτα
Υγιεινές συνταγές από τον σεφ Παναγιώτη Μουτσόπουλο: Πέννες με σπανάκι, σέσκουλα και φέτα
Κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού από δύο δημοφιλή φαγητά, σύμφων με επιστήμονες
Κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού από δύο δημοφιλή φαγητά, σύμφων με επιστήμονες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
Η απόφαση 1836/2025 του ΣτΕ για το εναλλακτικό μάθημα για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
Η απόφαση 1836/2025 του ΣτΕ για το εναλλακτικό μάθημα για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
«Ο Δικαστής»: Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας
«Ο Δικαστής»: Τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα της ιστορίας
«ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;
«ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»: Πώς βρίσκει τους ήρωες η 6η σεζόν της σειράς;