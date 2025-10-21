2025-10-21 23:55:40

Τα πράσα είναι στην ομάδα των πιο νόστιμων, ωφέλιμων και αγαπημένων μου λαχανικών.



-. το πράσο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το σκόρδο και το κρεμμύδι και είναι από τα πολυτιμότερα λαχανικά της οικογένειας αυτής , των σκιαδανθών/Allium, προσφέροντάς μας τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους και ενώ μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, κάθε λαχανικό έχει τις δικές του μοναδικές ιδιότητες!



Ειδικά τώρα το χειμώνα που είναι η εποχή τους δεν λείπουν από την κουζίνα μου!



Είναι εκεί για την φασολάδα μου,



για τα ρεβίθια μου – απόλαυση μαζί με το σπανάκι,



για τα ψάρια μου και βέβαια δεν ξεχνώ να “ριζώσω” τις ρίζες τους σε κάποιες από τις γλάστρες μου – έτσι έχω για κάποιες μέρες φρέσκα πράσα, κρεμμύδια, σκόρδα!!!



Και τώρα ένα από τα πιο εύκολα, γρήγορα και πεντανόστιμα φαγητά μου, που έχει να κάνει με τα πράσα!



Σας το δείχνω…



λοιπόν…



συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/prasa-spanaki-kai-ayga-ena-apo-ta-agapimena-mas-fagita/



