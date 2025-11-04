2025-11-04 08:57:38
Η ΤΕΡΝΑ προχώρησε χθες στη σύσταση νέας κοινοπραξίας που θα αναλάβει το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΣΕ. Η κοινοπραξία, με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ – ΤΕΡΝΑ Διαχείριση Παγίων και τον διακριτικό τίτλο ΟΣΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός, συστάθηκε με μετοχική σύνθεση 70% για την ΤΕΡΝΑ ΑΕ και 30% για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων. dnews.grΤο έργο, προϋπολογισμού 24,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ,
Κατασκευή σιδηροδρόμων επόμενης γενιάς: Ψηφιακός μετασχηματισμός και κυβερνοασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές
«Κλείδωσε» στην ΤΕΡΝΑ το μεγάλο σιδηροδρομικό έργο στην Καβάλα - Έρχονται υπογραφές
Ποια οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης αναλαμβάνουν ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ
Μια νέα εποχή ξεκίνησε για τον ΟΣΕ. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός γίνεται πραγματικότητα
Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ
