Φωτογραφία για Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε άνδρα που απειλούσε να πάρει ομήρους σε τρένο
Ένας άνδρας συνελήφθη στην Αυστρία επειδή απείλησε να πάρει ομήρους σε τρένο, ανέφερε η αστυνομία στο Σάλτσμπουργκ το βράδυ της Δευτέρας..brusselstimes.comΤο περιστατικό συνέβη σε τρένο που ταξίδευε από τη Βιέννη στο Ίνσμπρουκ. Ο ύποπτος δήλωσε ότι θα κρατούσε ομήρους και άλλους επιβάτες εάν η αστυνομία επέστρεφε στο τρένο.Το τρένο σταμάτησε στο Σάλτσμπουργκ, όπου οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν sidirodromikanea
