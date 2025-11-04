2025-11-04 08:41:58
Ένας άνδρας συνελήφθη στην Αυστρία επειδή απείλησε να πάρει ομήρους σε τρένο, ανέφερε η αστυνομία στο Σάλτσμπουργκ το βράδυ της Δευτέρας..brusselstimes.comΤο περιστατικό συνέβη σε τρένο που ταξίδευε από τη Βιέννη στο Ίνσμπρουκ. Ο ύποπτος δήλωσε ότι θα κρατούσε ομήρους και άλλους επιβάτες εάν η αστυνομία επέστρεφε στο τρένο.Το τρένο σταμάτησε στο Σάλτσμπουργκ, όπου οι ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν sidirodromikanea
