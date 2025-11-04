2025-11-04 09:00:44
Φωτογραφία για Ιστορικές ατμομηχανές με οδοντωτούς τροχούς επιστρέφουν στα βουνά Jizera, αναβιώνοντας μέρος μιας παλιάς Αυστρο-Πρωσικής διαδρομής από το 1902
Μετά από μια εκτεταμένη ανακατασκευή, ιστορικές ατμομηχανές με οδοντωτούς τροχούς επέστρεψαν στη γραμμή Tanvald–Kořenov–Harrachov αυτό το Σάββατο. Η ανανέωση της μόνης εναπομείνασας οδοντωτής σιδηροδρομικής γραμμής στην Τσεχική Δημοκρατία προσέλκυσε εκατοντάδες λάτρεις των σιδηροδρόμων.english.radio.czΗ σιδηροδρομική γραμμή Tanvald - Kořenov - Harrachov είναι η πιο απότομη σιδηροδρομική διαδρομή sidirodromikanea
