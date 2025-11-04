2025-11-04 08:50:51

Ο Λες και η Τζαν Σίαρς είπαν ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι τους, μέχρι που μια ομάδα ανθρώπων χτύπησε το κουδούνι τους ζητώντας βοήθεια.BBCΈνα ζευγάρι που πρόσφερε καταφύγιο σε έξι άτομα που ταξίδευαν σε τρένο όπου μαχαιρώθηκαν 10 άτομα επέμεινε ότι δεν ήταν ήρωες.Η Γιαν και ο Λες Σίαρς δεν γνώριζαν την επίθεση με μαχαίρι που είχε εκτυλιχθεί στη διαδρομή από το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ