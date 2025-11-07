2025-11-07 07:28:11

Στην εποχή προ…μετρό γυρνά από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου η Θεσσαλονίκη, οπότε και θα ανασταλεί η λειτουργία του, ενόψει της επέκτασης της βασικής γραμμής προς την Καλαμαριά.theopinion.grΌπως εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, προκειμένου να λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια το μετρό και για να ενσωματωθεί σε αυτό και η επέκταση της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ