Το ΜΑΚ TV Φέρνει Αγαπημένες Χριστουγεννιάτικες Ταινίες!Από 18 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου, το ΜΑΚ TV σας βάζει σε εορταστική διάθεση με τηλεταινίες που θα λατρέψετε!Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου | 06:00 – Τα Χριστούγεννα μιας Ινφλουένσερ

(A BEAUTY AND THE BEAST CHRISTMAS, 2019)

Σκηνοθεσία: Dylan Vox



Παίζουν: Leah Pipes, Ryan Kelley, Rob Raco, GloZell Green

Υπόθεση: Η Τζίντζερ, «χριστουγεννιάτικη» influencer, τραυματίζεται στο πρόσωπο και σταματάει να ανεβάζει περιεχόμενο. Με τον κίνδυνο να χάσει followers και χορηγίες, ο ατζέντης της κανονίζει έναν ψεύτικο αρραβώνα.

Δες το Trailer

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου | 06:00 – Ραντεβού τα Χριστούγεννα

(LOVE AT THE CHRISTMAS TABLE, 2012)

Σκηνοθεσία: Rachel Lee Goldenberg



Παίζουν: Danica McKellar, Dustin Milligan, Lea Thompson, Scott Patterson, Brian Huskey

Υπόθεση: Οικογενειακοί φίλοι από μικρά, ο Σαμ και η Κατ περνούν κάθε παραμονή Χριστουγέννων μαζί. Πόσο θα τους πάρει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ερωτευμένοι και τι θα γίνει αν είναι πολύ αργά;

Δες το Trailer

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου | 06:00 – Σοκολατένια Χριστούγεννα

(A BELGIAN CHOCOLATE CHRISTMAS, 2022)

Σκηνοθεσία: Maximilian Elfeldt

Παίζουν: Jaclyn Hales, Zane Stephens, Maria Pinsent, Sarah Pribis

Υπόθεση: Μία φωτογράφος παίρνει τη θέση της καλύτερής της φίλης σε μια βελγική σχολή μαγειρικής. Καθώς αρχίζει να έχει αισθήματα για τον επικεφαλής σοκολατοποιό, το ψέμα για την ταυτότητά της γίνεται πρόβλημα.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου | 06:00 – Ο Πρίγκιπας των Χριστουγέννων

(CROWN PRINCE OF CHRISTMAS, 2022)

Σκηνοθεσία: Anthony C. Ferrante



Παίζουν: Cindy Busby, Jilon VanOver, Nancy Harding, Jeff K. Kim, Lawrence Shagawat

Υπόθεση: Η Μάντισον λέει στους δικούς της ότι έχει σχέση με έναν πρίγκιπα για να αποφύγει ερωτήσεις. Ο φίλος της, Σεμπάστιαν, υποδύεται τον πρίγκιπα και ένα βασιλικό μυστικό πρόκειται να αποκαλυφθεί.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου | 06:00 – Χριστούγεννα στη Βιέννη

(CHRISTMAS IN VIENNA, 2020)

Σκηνοθεσία: Maclain Nelson



Παίζουν: Sarah Drew, Brennan Elliott, Alina Fritsch, Oskar Ricketts

Υπόθεση: Η Τζες, βιολονίστρια που έχει χάσει τη διάθεση για κονσέρτα, ταξιδεύει στη Βιέννη και βρίσκει έμπνευση και ένα νέο έρωτα.

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου | 06:00 – Χριστουγεννιάτικα Μπερδέματα

(THE HOLIDAY SWAP, 2022)

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop



Παίζουν: Julius Cho, Ian D. Clark, Vanessa Jackson Morgan, David Jones

Υπόθεση: Όταν δύο άγνωστοι μπερδεύουν τις βαλίτσες τους στο αεροδρόμιο, πρέπει να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενό τους για να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον πριν τα Χριστούγεννα.

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου | 06:00 – Χριστούγεννα στην Εξοχή

(A VERY BRITISH CHRISTMAS, 2019)

Σκηνοθεσία: Steven Nesbit



Παίζουν: Rachel Shenton, Mark Killeen, Isla Cook, Michele Dotrice, Steve Evets

Υπόθεση: Η Τζέσικα, σοπράνο, λόγω καθυστέρησης στην πτήση της για τη Βιέννη, μένει σε μια πανσιόν στο Γιορκσάιρ με τον γοητευτικό χήρο Άντριου.

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου | 06:00 – Ένα Σπίτι Για Τις Γιορτές

(A HOME FOR THE HOLIDAYS, 2023)

Σκηνοθεσία: Kyle Cooper, Jason Wan Lim



Παίζουν: Joshua Earl Brennand, Tom Carey, Shannon Elizabeth, Sean Tyler Foley

Υπόθεση: Η ιδιοκτήτρια ενός εμπορικού σε μια μικρή πόλη αγοράζει ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, αλλά ο κληρονόμος του εμφανίζεται με τον 10χρονο γιο του για να το πάρει πίσω.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου | 06:00 – Δίδυμα Χριστούγεννα

(CHRISTMAS ON THE ROCKS)

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop



Παίζουν: Lyla Porter-Follows, Jon McLaren, Bukola Ayoka, Billy MacLellan, Lisa Ryder

Υπόθεση: Η Τζένιφερ παίρνει τη θέση της δίδυμης αδερφής της για να μην χάσει σημαντικό πελάτη. Όταν εμφανίζεται ένας παλιός έρωτας, τα πράγματα περιπλέκονται.

Τρίτη 6 Ιανουαρίου | 06:00 – Χριστούγεννα Κάτω Από Τα Άστρα

(CHRISTMAS BENEATH THE STARS)

Σκηνοθεσία: Lane Shefter Bishop



Παίζουν: Maddy Foley, Steve Belford, Vanessa Smythe, Bill Lake, Kym Wyatt McKenzie

Υπόθεση: Η Χάνα, μπλόγκερ και ανερχόμενη φωτογράφος, ταξιδεύει στην Αλάσκα για να φωτογραφίσει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, αλλά δεν θα βρει αυτό που περίμενε…

Πηγή: tvnea.com