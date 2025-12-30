2025-12-30 08:41:43
Φωτογραφία για Hellenic Train: Συμβάν με πεζό κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων- Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών.
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου. Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η sidirodromikanea
Νικητής του The Voice of Greece 2025 ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος
Νικητής του The Voice of Greece 2025 ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Hellenic Train: Παράσυρσης πεζού από τρένο προαστιακού κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων.
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
Άμεση συνδρομή της Hellenic Train σε ορειβάτες στην περιοχή Καλαβρύτων.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία με 347 επιβάτες ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Hellenic Train : Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Δείτε το τρέιλερ της νέας οικογενειακής κομεντί του Alpha!
Hellenic Train: Παράσυρσης πεζού από τρένο προαστιακού κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων.
TO ANDROID ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΗΣΤΗ
Αμετάβλητα τα όρια ηλικίας για σύνταξη έως το 2029
Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι ποντάρουν 1 δισ. ευρώ στην άνθηση των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
