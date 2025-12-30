2025-12-30 08:41:43

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου. Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ