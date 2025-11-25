2025-11-25 17:16:20
Προ των πυλών βρίσκεται η Black Friday 2025, και με τη σειρά της και η Cyber Monday, με τους καταναλωτές να περιμένουν αυτή την μεγάλη μέρα προσφορών, ενώ ήδη πολλά εμπορικά καταστήματα αλλά και e-shops έχουν μπει σε ρυθμούς μεγάλων εκπτώσεων.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με ενημερωτικό δελτίο υπενθυμίζει και συμβουλεύει τους καταναλωτές ώστε να προβούν σε συμφέρουσες και ασφαλείς αγορές κατά τη διάρκεια των φετινών εκπτώσεων της Black Friday και της Cyber Monday.

Στόχος, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή δεν είναι μόνο οι συμφέρουσες τιμές αλλά και οι ασφαλείς και έξυπνες αγορές. Με τις μεγάλες εκπτώσεις να προσελκύουν καταναλωτές όλων των ηλικιών, οι ειδικοί δίνουν πρακτικές συμβουλές.

Μυστικό σιδηροδρομικό έργο ΗΑΕ-Ισραήλ προχωρά εν μέσω πολέμου στη Γάζα
Μυστικό σιδηροδρομικό έργο ΗΑΕ-Ισραήλ προχωρά εν μέσω πολέμου στη Γάζα
Α. Τζιτζικώστας από Λιουμπλιάνα και Τεργέστη: «Λιμάνια και σιδηρόδρομος στην αιχμή των νέων στρατηγικών της ΕΕ για τις υποδομές τις οποίες θα παρουσιάσουμε στις αρχές του 2026»
Α. Τζιτζικώστας από Λιουμπλιάνα και Τεργέστη: «Λιμάνια και σιδηρόδρομος στην αιχμή των νέων στρατηγικών της ΕΕ για τις υποδομές τις οποίες θα παρουσιάσουμε στις αρχές του 2026»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/11/2025)
Δευτέρα, 24/11/2025: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Οι εργαζόμενοι σχεδιάζουν στάση εργασίας νωρίς το πρωί στις σταθερές συγκοινωνίες
Στο MEGA ο Μάρκος Σεφερλής... - Τι είπε ο ίδιος;
Συνάντηση Τσαβδαρίδη – Κυρανάκη με ατζέντα τις συγκοινωνιακές υποδομές της Ημαθίας.
Θα λειτουργήσει η γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμύνταιο – Φλώρινα; Κατατέθηκε φάκελος στη ΡΑΣ
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές!
