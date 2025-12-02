Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Το Πολικό Εξπρές, ένα τμήμα του αντιγράφου του ιστορικού τρένου του 1890 του Μουσείου, του Κήπου και της Βιβλιοθήκης του Βίντερτουρ. Δημιουργημένο από το Bredenbeck's Bakery και την Ice Cream Parlor με έδρα τη Φιλαδέλφεια, στον τέταρτο χρόνο συνεργασίας του με μια έκθεση μελόψωμου, το Winterthur Express μπορεί να το απολαύσουν οι επισκέπτες στο πλαίσιο των Χριστουγέννων από τις sidirodromikanea
