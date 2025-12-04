2025-12-04 08:51:33
Ο δρόμος προς την απόλυτη ποδοσφαιρική δόξα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, αρχίζει από την κλήρωση. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει απευθείας την κλήρωση από την Ουάσινγκτον, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 48 ομάδες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες θα κατανεμηθούν στους 12 ομίλους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, καθώς και οι 39 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, ενώ παραμένουν ανοιχτά έξι τελευταία εισιτήρια, που θα προκύψουν από τα προγραμματισμένα play-offs.

Παρακολουθήστε απευθείας την κλήρωση του Μουντιάλ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το κανάλι των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, σε περιγραφή των Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργου Χαϊκάλη.



Πηγή: tvnea.com
