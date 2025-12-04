2025-12-04 08:51:33
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση εργασιακών εκπροσώπων της ΕΡΤ3 για εντεινόμενο καθεστώς υποβάθμισης του σταθμού

 



Ως εργασιακοί εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το συνεχώς εντεινόμενο καθεστώς υποβάθμισης του σταθμού, το οποίο υπονομεύει ευθέως την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πλήττει τον πυρήνα της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.

Η συρρίκνωση του περιεχομένου του ενημερωτικού προγράμματος της ΕΡΤ3 και ο αποκλεισμός της από την κάλυψη σημαντικών γεγονότων, δεν συνάδουν ούτε με τις αρχές της ελευθεροτυπίας, ούτε με τις υποχρεώσεις που έχει η ΕΡΤ απέναντι στους πολίτες.

Η ΕΡΤ3 δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να λειτουργεί υπό καθεστώς ελέγχου, μονοφωνίας και κατευθυνόμενης ενημέρωσης.

Δηλώνουμε ότι:

Δεν αποδεχόμαστε καμία παρέμβαση που νοθεύει την ενημέρωση ή περιορίζει τον επαγγελματικό μας ρόλο.

Απαιτούμε την άμεση επαναφορά των λειτουργικών και προγραμματικών αρμοδιοτήτων της ΕΡΤ3.

Ζητούμε πλήρη διαφάνεια στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν τη δομή, το προσωπικό και το ενημερωτικό περιεχόμενο του σταθμού.

Καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ να τερματίσει πρακτικές που περιορίζουν τη δημοσιογραφική ελευθερία και να σεβαστεί τη δεοντολογία.

Διαμηνύουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα σιωπήσουμε απέναντι στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3 και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της, τον κοινωνικό της ρόλο καθώς και την ανεξαρτησία της δημόσιας ενημέρωσης.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την ΕΡΤ3 και αποσκοπούν στην - ολοένα και μεγαλύτερη - απαξίωση της, τα παιχνίδια των διοικητικών εναλλαγών, που απέχουν μακράν από τις απαιτήσεις της κοινωνίας, καθώς και ο έλεγχος της ενημέρωσης που υπηρετεί την κυβερνητική προπαγάνδα, μας βρίσκουν απέναντι.

Η ΕΡΤ3 ανήκει στην κοινωνία κι όχι σε μηχανισμούς που επιχειρούν να καθοδηγούν την ενημέρωση.

Οι εργασιακοί εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 

Νικητόπουλος Στέλιος 

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Windows 10: ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΙΣΟ ΔΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΑ 11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Windows 10: ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΜΙΣΟ ΔΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΑ 11
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αιφνιδιαστική παύση της Σύνθιας Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3
Αιφνιδιαστική παύση της Σύνθιας Σάπικα από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της ΕΡΤ3
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Δημιούργησαν με ζαχαρώδη υλικά αντίγραφο του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού του 1890 στο Βίντερτουρ.
Έκθεση φωτογραφίας για το τρένο στη Δράμα στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Έκθεση φωτογραφίας για το τρένο στη Δράμα στην αίθουσα αναμονής του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Η ανακοίνωση του OPEN για τις σειρές του MEGA που θα προβάλλει
Η ανακοίνωση του OPEN για τις σειρές του MEGA που θα προβάλλει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόταση για 9 παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου, για εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία από την Κτηματική Υπηρεσία.
Πρόταση για 9 παραλίες του Δήμου Ξηρομέρου, για εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία από την Κτηματική Υπηρεσία.
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας
Το πρώτο SMS
Το πρώτο SMS
Μετρό: Μετά από δύο ώρες αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3
Μετρό: Μετά από δύο ώρες αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 3
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος
Το πιο διάσημο και ευρέως χρησιμοποιούμενο βότανο στην Ayurveda για την τόνωση και ενίσχυση του αναπνευστικού συστήματος