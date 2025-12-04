Ως εργασιακοί εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το συνεχώς εντεινόμενο καθεστώς υποβάθμισης του σταθμού, το οποίο υπονομεύει ευθέως την αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και πλήττει τον πυρήνα της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.

Η συρρίκνωση του περιεχομένου του ενημερωτικού προγράμματος της ΕΡΤ3 και ο αποκλεισμός της από την κάλυψη σημαντικών γεγονότων, δεν συνάδουν ούτε με τις αρχές της ελευθεροτυπίας, ούτε με τις υποχρεώσεις που έχει η ΕΡΤ απέναντι στους πολίτες.

Η ΕΡΤ3 δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να λειτουργεί υπό καθεστώς ελέγχου, μονοφωνίας και κατευθυνόμενης ενημέρωσης.

Δηλώνουμε ότι:

Δεν αποδεχόμαστε καμία παρέμβαση που νοθεύει την ενημέρωση ή περιορίζει τον επαγγελματικό μας ρόλο.

Απαιτούμε την άμεση επαναφορά των λειτουργικών και προγραμματικών αρμοδιοτήτων της ΕΡΤ3.

Ζητούμε πλήρη διαφάνεια στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν τη δομή, το προσωπικό και το ενημερωτικό περιεχόμενο του σταθμού.

Καλούμε τη διοίκηση της ΕΡΤ να τερματίσει πρακτικές που περιορίζουν τη δημοσιογραφική ελευθερία και να σεβαστεί τη δεοντολογία.

Διαμηνύουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα σιωπήσουμε απέναντι στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3 και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της, τον κοινωνικό της ρόλο καθώς και την ανεξαρτησία της δημόσιας ενημέρωσης.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την ΕΡΤ3 και αποσκοπούν στην - ολοένα και μεγαλύτερη - απαξίωση της, τα παιχνίδια των διοικητικών εναλλαγών, που απέχουν μακράν από τις απαιτήσεις της κοινωνίας, καθώς και ο έλεγχος της ενημέρωσης που υπηρετεί την κυβερνητική προπαγάνδα, μας βρίσκουν απέναντι.

Η ΕΡΤ3 ανήκει στην κοινωνία κι όχι σε μηχανισμούς που επιχειρούν να καθοδηγούν την ενημέρωση.

Οι εργασιακοί εκπρόσωποι των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3

Νικητόπουλος Στέλιος

Τριανταφύλλου Αλέξανδρος

Πηγή: tvnea.com