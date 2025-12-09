2025-12-09 07:18:05

Με νέα δεδομένα όσον αφορά στα εισιτήρια επαναλειτούργησε το Μετρό Θεσσαλονίκης. Το βασικό εισιτήριο χρησιμοποιείται πλέον για μία, μονή διαδρομή και όχι για απεριόριστες διαδρομές μέσα σε 70 λεπτά της ώρας όπως ίσχυε μέχρι την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του στις 10 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των Μακεδονικών Νέων. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της sidirodromikanea

