Ανάκλαση του φωτός. Mathesis at Crete University PressΠείραμα: Πώς δείχνουμε την ανάκλαση του φωτόςΥλικάΈνα μικρό laser pointer (πράσινος ή κόκκινος)Ένας επίπεδος καθρέφτηςΛίγη σκόνη τάλκ ή κιμωλίας (ώστε να φαίνεται η ακτίνα)Ένα μαύρο χαρτόνι ή σκούρα επιφάνειαΔιαδικασίαΤοποθετούμε τον καθρέφτη κάθετα ή ελαφρά γωνιακά πάνω στο χαρτόνι.Ανάβουμε το laser ώστε η ακτίνα να πέφτει επάνω στον καθρέφτη.Ρίχνουμε ελαφρά λίγη σκόνη τάλκ πάνω από την περιοχή που περνάει η ακτίνα, ώστε να φαίνεται καθαρά η πορεία του φωτός στον αέρα.Παρατηρούμε:Την προσπίπτουσα ακτίνα (αυτή που πάει προς τον καθρέφτη).Την ανακλώμενη ακτίνα (αυτή που φεύγει από τον καθρέφτη).Τι δείχνει το πείραμαΤο φως αντανακλάται στον καθρέφτη.Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης (νόμος της ανάκλασης).Η σκόνη στον αέρα μάς βοηθά να δούμε την πραγματική πορεία της ακτίνας.Με μια φράσηΜε laser, καθρέφτη και λίγη σκόνη, κάνουμε ορατή την πορεία του φωτός και βλέπουμε καθαρά πως η ακτίνα ανακλάται συμμετρικά.Δείτε το πείραμα στα σχόλια αναλυτικά

tinanantsou.blogspot.gr