Ανάκλαση του φωτός. Mathesis at Crete University Press
Πείραμα: Πώς δείχνουμε την ανάκλαση του φωτός
Υλικά
Ένα μικρό laser pointer (πράσινος ή κόκκινος)
Ένας επίπεδος καθρέφτης
Λίγη σκόνη τάλκ ή κιμωλίας (ώστε να φαίνεται η ακτίνα)
Ένα μαύρο χαρτόνι ή σκούρα επιφάνεια
Διαδικασία
Τοποθετούμε τον καθρέφτη κάθετα ή ελαφρά γωνιακά πάνω στο χαρτόνι.Ανάβουμε το laser ώστε η ακτίνα να πέφτει επάνω στον καθρέφτη.
Ρίχνουμε ελαφρά λίγη σκόνη τάλκ πάνω από την περιοχή που περνάει η ακτίνα, ώστε να φαίνεται καθαρά η πορεία του φωτός στον αέρα.
Παρατηρούμε:
Την προσπίπτουσα ακτίνα (αυτή που πάει προς τον καθρέφτη).
Την ανακλώμενη ακτίνα (αυτή που φεύγει από τον καθρέφτη).
Τι δείχνει το πείραμα
Το φως αντανακλάται στον καθρέφτη.
Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης (νόμος της ανάκλασης).
Η σκόνη στον αέρα μάς βοηθά να δούμε την πραγματική πορεία της ακτίνας.
Με μια φράση
Με laser, καθρέφτη και λίγη σκόνη, κάνουμε ορατή την πορεία του φωτός και βλέπουμε καθαρά πως η ακτίνα ανακλάται συμμετρικά.
