2025-12-08 20:09:53
Φωτογραφία για Βουλή: Κ. Κυρανάκης: Περισσότεροι οδηγοί και λεωφορεία το 2026, επέκταση Μετρό, έργα σε προαστιακό οι λύσεις μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα
Περισσότεροι οδηγοί, περισσότερα λεωφορεία και καθαρές λεωφοριολωρίδες, είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο δουλεύει το υπουργείο Υποδομών με στόχο μέσα στο 2026 το επιβατηγό κοινό της Αθήνας να απολαμβάνει καλύτερες συγκοινωνιακές υπηρεσίες.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΤο τρίπτυχο αυτό παρουσίασε στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσνταντίνος Κυρανάκης απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, sidirodromikanea
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Μεγαλειώδης συγκέντρωση στα Καλάβρυτα - Όλη η πόλη στο πλευρό του ιστορικού τρένου
Μεγαλειώδης συγκέντρωση στα Καλάβρυτα - Όλη η πόλη στο πλευρό του ιστορικού τρένου
