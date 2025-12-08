2025-12-08 16:14:19
Φωτογραφία για Ουγγαρέζος: «Συνεργάτη της Μπέττυς μού την είχαν φορέσει στον ΑΝΤ1»



Με αφορμή όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα στο «Χαμογέλα και Πάλι» για συνεργάτη που της “επιβλήθηκε” στην εκπομπή της, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε on air πως έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο και ο ίδιος στον ΑΝΤ1.

«Παιδιά, σε όλους έχει τύχει! Κι εμένα, συνεργάτης της που είναι στην παρέα της, μου την είχαν “φορέσει” στον ΑΝΤ1. Τι πάει να πει; Δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ταλαντούχος.

Για τη Τζο Κουτσοκώστα μιλάει, μια χαρά, από το MAD ήταν, ταλαντούχο το παιδί, αλλά μπορεί να μην ταίριαξαν οι χημείες τους. Οι “φορετοί” συνεργάτες συμβαίνουν σε όλα τα κανάλια».



Πηγή: tvnea.com
Μπαμπά, σ 'αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha!
Μπαμπά, σ 'αγαπώ: Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha!
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Prime Time και Late Night: Στην κορυφή τα «Φαντάσματα» και το «The Voice of Greece» - Απίστευτο μονοψήφιο για τον Δικαστή στον ΑΝΤ1
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα η εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1
Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές
Μαγειρεύεται η απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 – Δύο format στη μάχη
Η Χριστίνα Τσάφου για το VIΠ Καλά Γεράματα: Ρωτήστε τον ΑΝΤ1, εμείς έχουμε πληρωθεί κανονικά
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει επιφυλάξεις για την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix
Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο
Aκτινογραφία των σιδηροδρομικών διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Δευτέρα, 8/12/2025: Εργασίες ημέρας
Εκλογές στο ΟΣΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ.
