





Με αφορμή όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα στο «Χαμογέλα και Πάλι» για συνεργάτη που της “επιβλήθηκε” στην εκπομπή της, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε on air πως έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο και ο ίδιος στον ΑΝΤ1.

«Παιδιά, σε όλους έχει τύχει! Κι εμένα, συνεργάτης της που είναι στην παρέα της, μου την είχαν “φορέσει” στον ΑΝΤ1. Τι πάει να πει; Δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ταλαντούχος.

Για τη Τζο Κουτσοκώστα μιλάει, μια χαρά, από το MAD ήταν, ταλαντούχο το παιδί, αλλά μπορεί να μην ταίριαξαν οι χημείες τους. Οι “φορετοί” συνεργάτες συμβαίνουν σε όλα τα κανάλια».

Πηγή: tvnea.com