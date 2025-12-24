2025-12-24 15:48:28
Φωτογραφία για Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.
Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Οργανισμού μας, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου.Να σας ευχαριστήσω αφενός για την συμμετοχή σας στην διαδικασία και αφετέρου για την χαρά που μου δώσατε, μιας και εμπιστευθήκατε την παράταξη που εκπροσωπώ και εμένα προσωπικά, να σας εκπροσωπούμε, μεταφέροντας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
Το tvnea.com σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το tvnea.com σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
Ευχές για τις γιορτές
Ευχές για τις γιορτές
ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΑΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΑΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Colon Test: Παράταση Τιμολόγησης Δεκεμβρίου 2025 από 26/12 σε 29/12
Colon Test: Παράταση Τιμολόγησης Δεκεμβρίου 2025 από 26/12 σε 29/12
ΠΦΣ: Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις αιτήσεις στη Δράση κατά της Παχυσαρκίας
ΠΦΣ: Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις αιτήσεις στη Δράση κατά της Παχυσαρκίας