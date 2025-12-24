ΝΕΑ
VIDEO NEA
PHOTO NEA
|
Ευχές από τον Βασίλη Διαμαντάκη
2025-12-24 21:28:59
Tweet
sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
Tweet
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
Follow @newsnowgr
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ευχαριστίες και Ευχές από την Εκπρόσωπο των Εργαζομένων του ΟΣΕ Αναστασία Ασπιώτου.
ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ
Ευχές από το σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ.
ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Τις θερμότερες ευχές μας για υγεία και ευτυχία σε όλο το κόσμο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
...αυτά τα Χριστούγεννα, εύχομαι το ΦΩΣ να μη μείνει στα λαμπάκια, αλλά να βρει χώρο στις ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ!
NASA Ο νέος χάρτης του Σύμπαντος
Μητροπολίτης Κονίτσης Αλέξιος, Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῆς ταπεινώσεως
ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος για τον ύπνο
Το tvnea.com σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!
Οι
Ειδήσεις
του NewsNowgr.com στο
iNews
Σημαντικότερα Νέα
Σχετικά με το NewsNowgr.com | Αποποίηση Ευθυνών | Διαγραφή ή Τροποποίηση Άρθρων | Επικοινωνία
| newsnowgreece at gmail.com | © 2013 NewsNowgr.com