Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.



Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.



Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» αποκαλύπτει μια ακραία περίπτωση κακοποίησης εργαζομένων, από αξιωματούχο σε μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής. Το συνεχές bullying, οι απειλές και οι εκβιασμοί, μέχρι τη στιγμή που τα θύματα αποφάσισαν να φωνάξουν «ως εδώ». Όλο το ρεπορτάζ και τα ντοκουμέντα.



Η εκπομπή, παράλληλα, αποκαλύπτει μια συγκλονιστική ανατροπή στην πολύκροτη τραγωδία της Άρτας, όπου μια 28χρονη έφυγε από τη ζωή, ενώ ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Οι ουσίες που της χορηγήθηκαν και πώς φτάσαμε στον θάνατό της.



Στο πάνελ της εκπομπής, βρίσκονται οι πρωταγωνιστές των υποθέσεων, ενώ αναλύουν ειδικοί, ψυχολόγοι και νομικοί.



«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00



