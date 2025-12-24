Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτικών φαρμακείων στη δράση του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για τα Καρδιαγγειακά νοσήματα» κατά της Παχυσαρκίας. Όσοι συνάδελφοι φαρμακοποιοί επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση, καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση στο https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login ακολουθώντας τις οδηγίες που Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του εγχειριδίου της ΗΔΙΚΑ, οι οποίες σας έχουν ήδη αποσταλεί με την υπ ́ αριθμόν 5274/19.12.2025 ενημέρωση του Π.Φ.Σ.(πατήστε εδώ).

➢ Σας Εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

• Κατά την συμπλήρωση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί πρέπει να επιλέξουν στο πεδίο Δράση την κατηγορία «ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» προκειμένου να βγαίνουν οι αντίστοιχοι όροι για την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης.

• Κατά τη συμπλήρωση του ΙΒΑΝ ο αριθμός θα πρέπει να συμπληρώνεται χωρίς κενά και στο τέλος του αριθμού επίσης να μην υπάρχει κενό.

➢ Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή των γραπτών μηνυμάτων (sms) στους δικαιούχους της δράσης. Συνολικά οι δικαιούχοι ανέρχονται στους 30.000

• Δικαιούχοι της Δράσης είναι όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 30-70, έχουν εκτελέσει την ιατρική εξέταση εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και εμφανίζουν αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες όπου ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ - πατήστε εδώ). Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

• Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ιατρικής επίσκεψης σε συμβεβλημένη δημόσια δομή (Δημόσια Νοσοκομεία με ενδοκρινολογικά τμήματα ή ιατρεία / με Διαβητολογικά κέντρα / με Κέντρο παχυσαρκίας, επίσης Κέντρα Υγείας που διαθέτουν Γενικό Ιατρό ή παθολόγο όπου δεν υπάρχουν νοσοκομεία να εξυπηρετήσουν τους δικαιούχους) και δωρεάν παροχής διατροφικής συμβουλευτικής καθώς και δωρεάν συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο θεράπων ιατρός.

• Οι εκδοθείσες συνταγές θα φέρουν τις ενδείξεις «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)», «Φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας», «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU» και θα μπορούν να εκτελεστούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών μέσα από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και μέσω των προγραμμάτων μας, με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου. Οι εταιρείες κατασκευής λογισμικού φαρμακείου έχουν ήδη λάβει τις απαραίτητες προδιαγραφές προκειμένου να προσαρμοστούν τα μηχανογραφικά τους συστήματα.

• Τα φαρμακεία προμηθεύονται τα σκευάσματα για την παχυσαρκία που αναγράφονται στις συνταγές (Mounjaro, Wegovy, κλπ.) με τη συνήθη διαδικασία από το χονδρεμπόριο και εκτελούν τη συνταγή σφραγίζοντας και υπογράφοντας. Σαρωμένο αρχείο της εκτέλεσης θα ανεβαίνει στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ στο τέλος του Ιανουαρίου προκειμένου να μην απαιτείται η αποστολή των συνταγών. Η προβολή των δικαιωμάτων κάθε φαρμακείου για κάθε μήνα, η εκκαθάριση και η πληρωμή των φαρμακείων θα γίνεται από την πλατφόρμα https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login στην επιλογή «Εντολές Τιμολόγησης» όπως γίνεται έως τώρα με την έκδοση και καταχώριση των σχετικών τιμολογίων που εκδίδονται προς την ΗΔΙΚΑ.

• Με την εκτέλεση της συνταγής της φαρμακευτικής αγωγής εκδίδεται αυτόματα μέσω του Σ.Η.Σ. παραπεμπτικό για τη διενέργεια νέας ιατρικής εξέτασης του δικαιούχου με χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) ημερών. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού για κάθε νέα ιατρική εξέταση.

• Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, με ανώτατο όριο τις οκτώ (8) συνολικά ιατρικές επισκέψεις και τη διάθεση οκτώ (8) συνολικά φαρμακευτικών αγωγών.

• Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα κέντρα στην ιστοσελίδα https://cardio.gov.gr/ ενώ τέλος του έτους θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη λίστα των συμβεβλημένων με τη δράση φαρμακείων τα οποία θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή τους. Για το λόγο αυτό, όσα φαρμακεία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση, συστήνουμε να προβούν έγκαιρα στις διαδικασίες υποβολής της αίτησης προκειμένου να ενταχθούν άμεσα στα συμβαλλόμενα φαρμακεία.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

farmakopoioi