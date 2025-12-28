greece-salonikia

Τώρα, για..πρώτη φορά, σουηδοί ερευνητές από τα πανεπιστήμια Γεωργικών Επιστημών και Ουμέα, το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και το Ινστιτούτο Καρολίνσκα, μαζί με συναδέλφους τους από τον Καναδά, την Ιταλία και το Βέλγιο, πρόκειται να "χαρτογραφήσουν" το γονιδίωμα του έλατου για να ρίξουν φως στα μυστικά του. Η χρονοβόρα εργασία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα έως πέντε χρόνια.Ζουν ακόμα και από τις κατακλυσμικές γεωλογικές καταστροφές, όπως αυτή προ 250 εκατ. ετών, η οποία άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση των δεινοσαύρων. Και όταν, πριν 65 εκατ. χρόνια, η πιθανότατη πρόσκρουση ενός μεγάλου μετεωρίτη εξαφάνισε τους δεινόσαυρους (και όχι μόνο), τα κωνοφόρα πάλι επέζησαν.Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας των ελάτων και των άλλων κωνοφόρων, όλο μαζί το βάρος των κατοίκων της Γης είναι λιγότερο από το βάρος των κωνοφόρων σε μια επαρχία στην κεντρική Σουηδία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πριν περίπου 300 εκατ. χρόνια, τα κωνοφόρα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά πετυχημένο και ανθεκτικό γενετικό κώδικα, γι' αυτό είναι σημαντικό οι ερευνητές να "ξεκλειδώσουν" το μυστικά της επιτυχίας τους, "διαβάζοντας" τα γονίδιά τους. Όλα τα κωνοφόρα έχουν 12 χρωμοσώματα (έναντι 46 των ανθρώπων), όμως είναι υπερβολικά μεγάλα: ένα κύτταρο ενός ελάτου ή πεύκου έχει επτά φορές περισσότερο DNA σε σχέση με ένα ανθρώπινο κύτταρο. Δεν είναι ακόμα γνωστό γιατί τα κωνοφόρα έχουν τόσο πολύ DNA και κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι όντως έχουν και πολύ περισσότερα γονίδια από τον άνθρωπο ή απλώς τα γονίδιά τους είναι πιο "απλωμένα" μέσα στο DNA.Μέχρι τώρα το τεράστιο μέγεθος του DNA των κωνοφόρων είχε αποθαρρύνει τους επιστήμονες από το να "χαρτογραφήσουν" το γονιδίωμά τους, αλλά τώρα -χάρη στις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία αποκρυπτογράφησης της γενετικής αλληλουχίας- οι σουηδοί επιστήμονες, υπό τον καθηγητή Παρ Ίνγκβαρσον, ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας το έργο, με δεδομένο ότι το έλατο αποτελεί το πιο σημαντικό φυτό για τη Σουηδία από οικονομική και οικολογική πλευρά. Τα έλατα κυριαρχούν στα δάση της νότιας και κεντρικής Σουηδίας και συνιστούν την πιο σημαντική εξαγωγική πρώτη ύλη για τη σουηδική δασική βιομηχανία.Οι φόβοι ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, άρα να προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημιά και στα πολύτιμα έλατα, αποτελεί βασικό κίνητρο για τη Σουηδία, ώστε να "διαβάσει" τα γονίδια του έλατου (το οποίο θα είναι το πρώτο κωνοφόρο στον κόσμο που θα "χαρτογραφηθεί" το γονιδίωμά του). Μεταξύ άλλων, ελπίζεται ότι η "ανάγνωση" των γονιδίων του ελάτου θα βοηθήσουν, ώστε να μελετηθούν (και πιθανώς να τροποποιηθούν στο μέλλον, αν χρειαστεί) οι ικανότητες αντίστασης του φυτού στην παγωνιά και τις ασθένειες. Πιο οικολογικό το αληθινό Χριστουγεννιάτικο δέντρο.. Εξάλλου, για μια ακόμη εορταστική περίοδο, αρκετοί επιστήμονες διεθνώς έρχονται να επισημάνουν ότι το κόψιμο και το στόλισμα ενός πραγματικού ελάτου για τα Χριστούγεννα είναι τελικά πιο "πράσινη" επιλογή σε σχέση με την κατασκευή και αγορά ενός τεχνητού δέντρου - αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν. Λόγω της αγάπης για το δάσος και των φόβων για την αποψίλωσή του εξαιτίας τόσων αιτιών (πυρκαγιές, οικοδόμηση, καλλιέργειες, κτηνοτροφία κ.α.), πολλοί καταναλωτές, ειδικά οι πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα του περιβάλλοντος, ανησυχούν ότι αν αγοράσουν αληθινό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα επιδεινώσουν το πρόβλημα.Όμως, τα περισσότερα δέντρα που πουλιούνται αυτές τις μέρες, δεν προέρχονται από τα άγρια δάση, αλλά από ειδικές δασικές φάρμες όπου τα δέντρα προορίζονται ακριβώς για κοπή. Μετά την κοπή, τα δέντρα αυτά ξαναφυτεύονται. Από την άλλη, τα πλαστικά δέντρα μπορεί να είναι πιο βολικά, αλλά κατασκευάζονται από εργοστάσια που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, έτσι τόσο η παραγωγή τους όσο και η μεταφορά τους σε μακρινές αποστάσεις (τα τεχνητά δέντρα εξάγονται κυρίως από την Κίνα σε όλο τον κόσμο) απελευθερώνουν "αέρια του θερμοκηπίου" και επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή.Εξάλλου, η πρώτη ύλη τους (πλαστικό κ.α.) δεν είναι βιοδιασπώμενη, όπως ένα χρησιμοποιημένο αληθινό δέντρο που γρήγορα ανακυκλώνεται. Όσοι, πάλι, προσπαθούν να αποφύγουν το δίλημμα "πραγματικό ή ψεύτικο Χριστουγεννιάτικο δέντρο", αγοράζοντας καραβάκι, μάλλον μεταθέτουν το πρόβλημα, επειδή το καραβάκι είναι είτε ξύλινο (άρα από κομμένα δέντρα), είτε πλαστικό.