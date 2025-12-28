greece-salonikia

Επάνω στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν θα είναι μόνο πλήθος από εδέσματα. Θα βρίσκεται και άφθονη ποσότητα αλκοόλ. Μπύρες, κρασιά για αρχή και καθώς περνάει η ώρα ουίσκι και βότκες. Το αλκοόλ στη ρεβεγιόν θα ρέει άφθονο. Και δεν θα βρίσκεται μόνο στο τραπέζι αλλά και στις… φλέβες μας.Τι γίνεται όμως την επόμενη μέρα; πως καταπολεμούμε τον πονοκέφαλο και το hangover;Οι γιορτές ήρθανε και το φαγοπότι έχει την τιμητική του και πάλι. Φάτε, πιείτε και ξεχάστε τα προβλήματα σας για ένα η περισσότερα βράδια.Μαζί με την ευθυμία των διακοπών και τα πολλά κοκτέιλ και το φαγητό που θα καταναλώσετε όμως έρχεται και το γνωστό σε όλους μας hangover της επόμενης ημέρας. Πονοκέφαλος αδυναμία κακοδιαθεσία και κουκούλωμα κάτω από τις κουβέρτες στο κρεβάτι για μια μέρα τουλάχιστον είναι το γνωστό σενάριο σε όλους μας.‘Όμως μην το βάζετε κάτω. Δεν είναι λόγος αυτός γιατί να μην διασκεδάσετε. Υπάρχει λύση. Και το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του προβλήματος.Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, γιατί πιθανότατα έτσι έχει ακούσει η διαβάσει σε άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, ότι η αφυδάτωση και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές που προκαλούνται από το αλκοόλ είναι η αιτία πίσω από τα συμπτώματα του hangover και ότι ένα ποτήρι νερό στο σπίτι μετά το πάρτι θα λύσει το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό.Έρευνες έδειξαν ότι οι διαταραχές σε ηλεκτρολύτες, ορμόνες, ελεύθερα λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, γαλακτικό οξύ, κετόνες, κορτιζόλη, και γλυκόζη ναι μεν υπήρχαν μετά από hangover αλλά δεν ήταν σημαντικά συσχετιζόμενες με την σοβαρότητα του αναφερόμενου πονοκέφαλου και των λοιπών συμπτωμάτων του συνδρόμου.Επίσης, οι δείκτες της αφυδάτωσης που αντικατοπτρίζονταν από τα επίπεδα της αγγειοτενσίνης στο αίμα δεν ήταν σημαντικά συσχετιζόμενοι με τη σοβαρότητα του πονοκέφαλου.Άλλες έρευνες όμως έδειξαν σημαντική σχέση μεταξύ υπερπαραγωγής παραγόντων του ανοσοποιητικού (προσταγλαντίνες) και τη σοβαρότητα του hangover εύρημα το όποιο υποστηρίζεται και από μελέτες που δείχνουν ότι η σοβαρότητα του πονοκέφαλου και των λοιπών συμπτωμάτων του hangover μπορεί να μειωθεί με αναστολείς της σύνθεσης των προσταγλανδινών δηλαδή με τα κλασσικά αντιφλεγμονώδη παυσίπονα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά για μυοσκελετικές παθήσεις.Η αφυδάτωση και η διαταραχή των ηλεκτρολυτών από την διάρροια που προκαλεί το αλκοόλ σίγουρα επιδεινώνει το πρόβλημα αλλά δεν αποτελεί την κατεξοχήν αιτία. Η ενυδάτωση θα μπορούσε να βοηθήσει αλλά αποτελεσματικά μόνο με ενδοφλέβια χορήγηση ορού και ηλεκτρολυτών κάτι που φυσικά δεν μπορεί να γίνει στο σπίτι.Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσουν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του hangover είναι η στέρηση ύπνου, και το κάπνισμα και ένα στομάχι γεμάτο με πολλές πολλές λιχουδιές.Πιείτε λοιπόν αλκοόλ και διασκεδάστε αλλά όταν το κάνετε αυτό ίσως καλό θα ήταν να μην φάτε πολύ να μην καπνίσετε πολύ και όταν θα πάτε στο σπίτι, μαζί με το ποτήρι νερό που θα πιείτε, γιατί σίγουρα θα διψάτε αφού θα είστε αφυδατωμένοι, πάρτε και μια ασπιρίνη και κοιμηθείτε αν είναι δυνατόν τουλάχιστον για 8 ώρες.Προσοχή απαγορεύεται η χρήση Παρακεταμόλης ( πχ Depon) γιατί μαζί με αλκοόλ η κατηγορία αυτή φαρμάκων προκαλεί ηπατοτοξικότητα.