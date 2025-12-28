2025-12-28 06:17:14
Φωτογραφία για Έκθεση μοντέλων τρένων στη Σαγκάη.
Άνθρωποι επισκέπτονται μια έκθεση μοντέλων τρένων στη Σαγκάη, στην ανατολική Κίνα, στις 27 Δεκεμβρίου 2025. Η θεματική έκθεση και οι σχετικές ειδικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Μαζικής Τέχνης της Σαγκάης το Σάββατο. Περισσότερα από 50 μοντέλων τρένων περιπλανήθηκαν ανάμεσα σε δέκα θεματικές σκηνές, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες έναν υπέροχο μικροσκοπικό κόσμο για τα τρένα sidirodromikanea
Κίνα: Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας έφτασε τα 50.000 χιλιόμετρα
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις και αντιδράσεις
Γρήγορα και γραφικά: Οι καλύτερες διαδρομές τρένων σε όλη την Ευρώπη
Το επτά τοις εκατό των επιβατών τρένων ταξιδεύουν χωρίς έγκυρο εισιτήριο, αποκαλύπτει επιθεώρηση της SNCB
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
Οι Ευρωπαίοι έρχονται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς με τις πιτζάμες τους για να διαμαρτυρηθούν για την ακύρωση των νυχτερινών τρένων
Κυρανάκης: Ρήτρα εξόδου από την Ελλάδα στην Hellenic Train σε περίπτωση μη αγοράς νέων τρένων
Μαθαίνω σύγχρονη φυσική φτιάχνοντας μπισκότα!
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν (28.12.2025)
Χριστούγεννα: 10 εκπληκτικά ταξίδια με τρένο στα χειμερινά στολίδια της Ευρώπης
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
