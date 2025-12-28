2025-12-28 06:17:14

Άνθρωποι επισκέπτονται μια έκθεση μοντέλων τρένων στη Σαγκάη, στην ανατολική Κίνα, στις 27 Δεκεμβρίου 2025. Η θεματική έκθεση και οι σχετικές ειδικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Μαζικής Τέχνης της Σαγκάης το Σάββατο. Περισσότερα από 50 μοντέλων τρένων περιπλανήθηκαν ανάμεσα σε δέκα θεματικές σκηνές, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες έναν υπέροχο μικροσκοπικό κόσμο για τα τρένα sidirodromikanea

