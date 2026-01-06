2026-01-06 09:28:30

Μετά από μια δεκαετή απουσία, η Golden Eagle Luxury Trains σηματοδότησε την επιστροφή της στην ασιατική πλευρά της Τουρκίας με την έναρξη ενός νέου σιδηροδρομικού ταξιδιού που εκτείνεται σε ηπείρους, επανασυνδέοντας την Ευρώπη με την Ανατολία με το Golden Eagle Danube Express .Η Οδύσσεια του Αυρηλίου ξεκινά στο Παρίσι, πριν αφεθεί στον ρομαντισμό της Καμπανίας και το αυτοκρατορικό μεγαλείο της sidirodromikanea

