Tο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (με υπογεγραμμένες συμβάσεις) ανήλθε το 2024 σε 13,07 δισ. ευρώ, σημαντικά αυξημένο κατά 6,6% έναντι του προηγούμενου έτους και περίπου διπλάσιο συγκριτικά με τον μέσο όρο της περιόδου 2018-2022.Νίκος Ρουσάνογλουkathimerini.grΕργα υποδομών ύψους 10 δισ. ευρώ αναμένεται να ανατεθούν στην ελληνική κατασκευαστική αγορά τους sidirodromikanea
«Αλλαγή σελίδας» στις Μεταφορές και μεγάλες επενδύσεις με τη συμφωνία Δημοσίου /Hellenic Train
Ανατροπή στις Συντάξεις: «Ξεκλειδώνουν» αναδρομικά μέχρι και 5.763 ευρώ σε επικουρικές – Δώρα [έγγραφο ντοκουμέντο]
Στις «ράγες» έργα 122 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση σε τρένα και μετρό
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Ο ιταλικός όμιλος Arsenale εξαγόρασε την εταιρεία πολυτελών τρένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Smartphones ΤΟ 2026
Ενημέρωση σχετικά με τη βλάβη στον δημοτικό φωτισμό του Βασιλόπουλου.
Οι συμβάσεις τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού της Alstom φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δύο περιοχές
Ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους ο Αϊ-Βασίλης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Δράμας
