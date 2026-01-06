2026-01-06 09:47:47

Tο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (με υπογεγραμμένες συμβάσεις) ανήλθε το 2024 σε 13,07 δισ. ευρώ, σημαντικά αυξημένο κατά 6,6% έναντι του προηγούμενου έτους και περίπου διπλάσιο συγκριτικά με τον μέσο όρο της περιόδου 2018-2022.Νίκος Ρουσάνογλουkathimerini.grΕργα υποδομών ύψους 10 δισ. ευρώ αναμένεται να ανατεθούν στην ελληνική κατασκευαστική αγορά τους sidirodromikanea

