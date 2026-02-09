2026-02-09 13:07:51
Φωτογραφία για Με ταχύ ρυθμό η αποκατάσταση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας
Δύο παρεμβάσεις ύψους άνω των 365 εκατ. ευρώ μετά τις θεομηνίες Daniel και EliasΜε ταχείς ρυθμούς και σε καθεστώς προτεραιότητας προχωρούν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών της Θεσσαλίας που υλοποιεί ο Όμιλος AKTOR μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias».sofokleousin.grΣτόχος των παρεμβάσεων δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και η ενίσχυση της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νταλίκες στο ηλεκτραμαξοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες
Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σενάριο σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια ερευνά η ιταλική αστυνομία
Σενάριο σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια ερευνά η ιταλική αστυνομία
Υπό έλεγχο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για βαριά κακουργήματα – Δέσμευση λογαριασμών...- Γιάννης Παναγόπουλος: Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου
Υπό έλεγχο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για βαριά κακουργήματα – Δέσμευση λογαριασμών...- Γιάννης Παναγόπουλος: Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
Η Ρωσία βομβάρδισε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Ζαπορίζια
Πολιτική Δ. Κυριαζίδης για Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας: «Αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας»
Πολιτική Δ. Κυριαζίδης για Σιδηροδρομικό Σταθμό Δράμας: «Αρνητικά αποκυήματα πολιτικής σκοπιμότητας»
Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
Φρένο από τον FDA στα «φθηνά» χάπια αδυνατίσματος: Η Hims & Hers αποσύρει το αντίγραφο του Wegovy
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«THE QUIZ WITH BALLS!»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Οριακή πρωτιά για το «Τώρα Μαζί» – Μονοψήφια για όλους
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη:Ντέρμπι στην κορυφή – Χαμηλές πτήσεις πιο πίσω
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη:Ντέρμπι στην κορυφή – Χαμηλές πτήσεις πιο πίσω