Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
2026-02-10 07:41:01
Ένας κορυφαίος αρχιτέκτονας παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για ένα υπερυψωμένο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει εννέα πόλεις σε όλη τη βόρεια Βρετανία και πέρα από την Ιρλανδική Θάλασσα.irishmirror.ieΤο Loop είναι δημιούργημα του προέδρου του Βασιλικού Ινστιτούτου Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA), Κρις Γουίλιαμσον. Θα συνδέει το Νιούκαστλ, το Λιντς, το Μάντσεστερ και το sidirodromikanea
