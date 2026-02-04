2026-02-04 21:15:58

Μια σκέψη, ένας στοχασμός, πάνω στο γιατί η αληθινή σοφία ξεκινά με την ανάγνωση του εαυτού και όχι με την επίδειξη και την παράστασή μας για τον κόσμο, για τους άλλους!



Ο Sufi ποιητής και φιλόσοφος του 18ου αιώνα Baba Bulleh Shah έθετε την αυτογνωσία πολύ πιο πάνω από τη συσσώρευση γνώσεων.



Προειδοποιούσε ότι κάποιος μπορεί να “πνιγεί” στα βιβλία, αλλά να παραμείνει ξένος προς τον εαυτό του –



Διάβαζες και διάβαζες, γινόσουν μορφωμένος και σοφός,



αλλά ποτέ δεν διάβασες τον εαυτό σου.



Κατανόησες τόμους για να μάθεις τα πάντα,



αλλά δεν κατάφερες να διαβάσεις καθόλου το δικό σου μυαλό.



Το μήνυμα του Bulleh Shah είναι σαφές – η γνώση που δεν στρέφεται προς τα μέσα παραμένει ατελής συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-aythentikotita-toy-eaytoy-apokalyptei-poioi-pragmatika-eimaste/



