2026-02-04 19:41:50
Φωτογραφία για Τεράστια έκρηξη πύρινης σφαίρας-μανιταριού με φλόγες ύψους 300 μέτρων καταστρέφει τρένο!
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη βαγονιού καυσίμων σε τρένο. (Εικόνα: east2west news)Μια τεράστια πύρινη σφαίρα σε σχήμα μανιταριού εξερράγη στη Ρωσία, στέλνοντας φλόγες ψηλότερα από 300 μέτρα στον ουρανό . Η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα έκρηξης βαγονιού καυσίμων σε τρένο.examinerlive.co.ukΗ έκρηξη προκάλεσε πλήγμα σε ένα τρένο που βρισκόταν σε μια διαδρομή ανεφοδιασμού πολέμου στην περιοχή Ταμπόφ sidirodromikanea
