2026-02-04
To myEFKA app ανανεώθηκε και πλέον επιτρέπει άμεση πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ακόμα και αυτών που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ) μέσω smartphone με τον κωδικό RF στο σύστημα IRIS.

Εύκολη πρόσβαση παντού, όποτε θέλετε.Πληρωμή σε πραγματικό χρόνο – οι οφειλές διαγράφονται άμεσα από το μητρώο!Πλήρες ιστορικό ασφάλισης με ένα κλικ.

Mπορείτε να ... κατεβάστε την ενημερωμένη έκδοση άμεσα από App Store ή Google Play και να απλοποιήστε τις υποχρεώσεις σας.
Νησίδες κουζίνας. Πότε είναι πραγματικά πρακτικές
