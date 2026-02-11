2026-02-11 14:41:07

Κυρανάκης: Οι εργαζόμενοι παραμένουν στη Δράμα με οργανική θέση στην ΑλεξανδρούποληΜΕ ΑΣΑΦΕΙΕΣ και χωρίς χρονοδιαγράμματα, παρά μόνο σε θέματα ασφάλειας του Σιδηροδρόμου, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκης, για τα ζητήματα που απασχολούν τη Δράμα και την επανασύνδεσή της με επιβατικά σιδηροδρομικά δρομολόγια.Του Θανάση Πολυμένηproinos-typos.grΥποστήριξε μάλιστα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ