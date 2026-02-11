2026-02-11 13:23:58
Φωτογραφία για Το «Moments» κάνει πρεμιέρα - Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Το «Moments» έρχεται στον ΑΝΤ1 και κάθε φορά θα ανεβάζει στη σκηνή του τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου. H Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, θα αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα, θα ενώνει τις αφηγήσεις, θα οδηγεί το συναίσθημα και θα δίνει λόγο στην αλήθεια.

Σε μία σύγχρονη σκηνογραφική πρόταση, που θυμίζει θεατρική σκηνή, οι καλεσμένοι θα παρακολουθούν την αναπαράσταση της ζωής τους μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν. Στο πλευρό τους, πρόσωπα-έκπληξη που πρωταγωνίστησαν σε κομβικά διαστήματα της πορείας τους, θα μοιράζονται αστείες, δύσκολες και συγκινητικές στιγμές, δημιουργώντας ένα παζλ αναμνήσεων.

Κάθε επεισόδιο του «Moments» θα είναι μια αληθινή, μοναδική εμπειρία ζωής, γιατί οι καλύτερες ιστορίες γράφονται από στιγμές.

Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
«FLAT HUNTERS»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 - Διαβάστε τα πάντα για το νέο project
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Το «Flat Hunters» παίρνει και επίσημα τη θέση του «5Χ5» στον ΑΝΤ1 – Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
Αυτή η σειρά επιστρέφει στον ΑΝΤ1
Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά με 9,8% – Γενικευμένα χαμηλές πτήσεις
