Φωτογραφία για Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Ένα βίντεο από το Αομόρι της Ιαπωνίας που έγινε viral στο Instagram δείχνει ένα εντελώς παγωμένο τρένο που φτάνει στην ώρα του παρά την έντονη χιονόπτωση. Το βίντεο έχει προκαλέσει ξεκαρδιστικές και θαυμαστικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.Το τρένο καλυμμένο με πάγο στην Αομόρι της Ιαπωνίας φτάνει στην ώρα του. (Φωτογραφία: Instagram)news18.comΈνα τρένο καλυμμένο με χιόνι και πάγο έχει κατακλύσει τα sidirodromikanea
