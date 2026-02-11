2026-02-11 13:51:00
Φωτογραφία για Ο Ισπανός πρωθυπουργός υπόσχεται δικαιοσύνη και υπερασπίζεται την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μετά τα θανατηφόρα δυστυχήματα
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε την Τετάρτη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τα δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους τον περασμένο μήνα και επέμεινε ότι το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας «είναι ασφαλές».kdhnews.comΟι διαδοχικές καταστροφές του Ιανουαρίου συγκλόνισαν τη χώρα και έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών ταξιδιών στην Ισπανία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «Moments» κάνει πρεμιέρα - Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Moments» κάνει πρεμιέρα - Διαβάστε τα πάντα για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
Ισπανοί μηχανοδηγοί τρένων ξεκινούν πανεθνική απεργία μετά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
H MICROSOFT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΑ WINDOWS 11
H MICROSOFT ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΤΑ WINDOWS 11
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων 2026 στην Πολωνία. Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου Αλέξη Βαφαέδη
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων 2026 στην Πολωνία. Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου Αλέξη Βαφαέδη
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train στο δυστύχημα των Τεμπών.
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
Σαμποτάζ και χαμένα κεφάλαια: Παραπλανητικοί ισχυρισμοί εξαπλώνονται για τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ισπανία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Ιαπωνικό τρένο, καλυμμένο με χιόνι, φτάνει στην πλατφόρμα ακριβώς στην ώρα του: «Τίποτα δεν σταματά σε αυτή τη χώρα!»
Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας
Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Στο παρεκκλήσιο του σδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης: Μνημόσυνο για τα Θύματα του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος των Τεμπών
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά