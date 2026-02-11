2026-02-11 13:51:00

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε την Τετάρτη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη μετά τα δύο σιδηροδρομικά ατυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους τον περασμένο μήνα και επέμεινε ότι το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας «είναι ασφαλές».kdhnews.comΟι διαδοχικές καταστροφές του Ιανουαρίου συγκλόνισαν τη χώρα και έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών ταξιδιών στην Ισπανία sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ