2026-02-23 18:35:46
Φωτογραφία για Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Ένας 35χρονος Αφγανός συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον τριών Μαρτύρων του Ιεχωβά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίρτσμπουργκ στη Βαυαρία σήμερα το πρωί.gbnews.comΣυνελήφθη λίγο πριν τις 8 π.μ. τοπική ώρα από γενναίους περαστικούς στην είσοδο του σταθμού, όπου η χριστιανική θρησκευτική ομάδα είχε στήσει μια στάση.Ο ύποπτος έκανε επανειλημμένες «κινήσεις μαχαιρώματος» προς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ασπρόπυργος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας – Βρήκαν από ναρκωτικά έως υλικό του ΟΣΕ
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Trenitalia θα αγοράσει 74 επιπλέον τρένα υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το νερό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Το νερό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 αναχώρησε από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 αναχώρησε από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης.
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.
Αγγλία: Σφάλμα σηματοδότησης προκαλεί «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό.
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
Παράκαμψη Βοσπόρου: Η τετραμερής στη Σόφια για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα -Η συγκυρία που ευνοεί την Ελλάδα
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Όλες οι κατηγορίες αναλυτικά
Ποιοι ταξιδεύουν δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Όλες οι κατηγορίες αναλυτικά
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Ριζικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο!
Έπιπλα σε γωνίες: αξιοποίηση ή υπερφόρτωση
Έπιπλα σε γωνίες: αξιοποίηση ή υπερφόρτωση
Νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά.
Νέες προσλήψεις στον ΟΣΕ: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφορά.
Επίσκεψη του συλλόγου
Επίσκεψη του συλλόγου "ΑΝΙΜΑ" στην τάξη μας