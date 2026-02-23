2026-02-23 18:35:46

Ένας 35χρονος Αφγανός συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον τριών Μαρτύρων του Ιεχωβά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βίρτσμπουργκ στη Βαυαρία σήμερα το πρωί.gbnews.comΣυνελήφθη λίγο πριν τις 8 π.μ. τοπική ώρα από γενναίους περαστικούς στην είσοδο του σταθμού, όπου η χριστιανική θρησκευτική ομάδα είχε στήσει μια στάση.Ο ύποπτος έκανε επανειλημμένες «κινήσεις μαχαιρώματος» προς sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ