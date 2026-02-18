2026-02-18 19:55:05

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αναχώρησε σήμερα από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος και τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης του δρομολογίου. Η Hellenic Train sidirodromikanea

