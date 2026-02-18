2026-02-18 19:55:05
Φωτογραφία για Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 αναχώρησε από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αναχώρησε σήμερα από τον Σταθμό Αθηνών με καθυστέρηση 60 λεπτών, λόγω τεχνικής βλάβης. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος και τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης του δρομολογίου. Η Hellenic Train sidirodromikanea
Επετειακή Έκθεση Φορεσιάς – Οπλισμού Ιστορικών Κειμηλίων και Φωτογραφιών στο Αιτωλικό
Επετειακή Έκθεση Φορεσιάς – Οπλισμού Ιστορικών Κειμηλίων και Φωτογραφιών στο Αιτωλικό
Όταν δεν φταίει το σπίτι αλλά η διαμόρφωσή του από ...συνήθεια
Όταν δεν φταίει το σπίτι αλλά η διαμόρφωσή του από ...συνήθεια
