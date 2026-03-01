2026-03-01 10:22:47
Αυτοσχέδιος Διακόπτης με Συνδετήρα (Κύκλωμα 4,5V)

Υλικά

Μπαταρία 4,5 Volt

Λαμπτήρας 4,5V

2–3 καλώδια

1 μεταλλικός συνδετήρας

2 πινέζες

Χαρτόνι ή καπάκι (για βάση)

Μονωτική ταινία

Βήματα Κατασκευής

Στερεώνουμε τις 2 πινέζες πάνω σε χαρτόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Συνδέουμε:

Από τον θετικό πόλο της μπαταρίας → στο λαμπτήρα.

Από τον λαμπτήρα → στην 1η πινέζα.

Από τη 2η πινέζα → στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

Τοποθετούμε τον συνδετήρα έτσι ώστε:

Να μπορεί να ακουμπά και τις δύο πινέζες.

Να κινείται (σαν μοχλός).

Δοκιμάζουμε:

Όταν ο συνδετήρας ακουμπά και τις 2 πινέζες ➜ ανάβει.

Όταν δεν ακουμπά ➜ σβήνει.

Στόχοι Δραστηριότητας

Να κατανοήσουμε τι είναι ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα.


Να μάθουμε τα βασικά μέρη ενός κυκλώματος:

Πηγή (μπαταρία)

Καταναλωτής (λαμπτήρας)

Αγωγοί (καλώδια)

Διακόπτης (συνδετήρας)

Να αναγνωρίζουμε τα αγώγιμα υλικά (μέταλλα).

Να αναπτύξουμε δεξιότητες συνεργασίας και κατασκευής.

Θεωρία

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί όταν υπάρχει κλειστή διαδρομή ώστε να μπορεί να περάσει το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ανοιχτό κύκλωμα → Το ρεύμα δεν περνά → Το λαμπάκι σβήνει.

Κλειστό κύκλωμα → Το ρεύμα περνά → Το λαμπάκι ανάβει.

Ο συνδετήρας είναι μεταλλικός, άρα αγωγός του ηλεκτρισμού.

Όταν ενώνει τις δύο πινέζες, επιτρέπει στο ρεύμα να ολοκληρώσει τη διαδρομή του.

Εφαρμογές στη Ζωή μας

Η ίδια αρχή χρησιμοποιείται σε:

Διακόπτες φωτισμού στο σπίτι

Κουδούνια

Τηλεχειριστήρια

Φώτα αυτοκινήτου

Παιχνίδια με κουμπιά

Υπολογιστές (κουμπί ενεργοποίησης)

Φανάρια κυκλοφορίας

Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί βασίζονται στο άνοιγμα και το κλείσιμο ενός κυκλώματος.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε μόνο μπαταρία χαμηλής τάσης (4,5V).

Δεν συνδέουμε ποτέ το κύκλωμα σε πρίζα.

Προσέχουμε τα γυμνά καλώδια.
