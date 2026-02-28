2026-02-28 20:42:37
Φωτογραφία για ΕΜΑ: Έρχεται το πρώτο συνδυασμένο εμβόλιο mRNA για CoViD και γρίπη σε άτομα άνω των 50 ετών
Παρέχει στους ανθρώπους την επιλογή να κάνουν μία μόνο ένεση για προστασία και από τις δύο ασθένειες.

Οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) απάντησαν θετικά στο αίτημα για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για το mCombriax, ένα εμβόλιο αγγελιοφόρου RNA για την προστασία ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω από την CoViD και την εποχική γρίπη.

Η γνώμη που εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΑ (CHMP) αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα στην πορεία του εμβολίου για την πρόσβαση από τους ασθενείς. Η γνώμη θα αποσταλεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση απόφασης σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

