Οι θέσεις των πλανητών τον μήνα Μάρτιο:



Ερμής: Σε κατώτερη σύνοδο (μπροστά από τον Ήλιο) στις 7/3, αθέατος



Αφροδίτη: Χαμηλά στη δύση κατά το λυκόφως με φαινόμενο μέγεθος -3,9.



Άρης: Κρυμμένος πολύ χαμηλά ανατολικά στο λυκαυγές.



Δίας: Στον απογευματινό ουρανό, μεσουρανεί στις 20:00 στο μέσο του μήνα (Δίδυμοι, μέγεθος -2,3, διάμετρος 41″)



Κρόνος: Σε σύνοδο με τον Ήλιο στις 25/3, αθέατος.

Στις 11/3, αν κοιτάξετε προς τον ουρανό λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα ή πριν από την αυγή – μπορεί να δείτε μια αμυδρή στήλη φωτός να ορθώνεται πάνω από τον ορίζοντα. Η λάμψη είναι το λεγόμενο Ζωδιακό Φως, ηλιακό φως που ανακλάται προς την κατεύθυνση της Γης από ένα σύννεφο σωματιδίων σκόνης που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο.

Επιπλέον, στον νυχτερινό ουρανό του Μαρτίου μπορούμε να δούμε:



2/3: Η Σελήνη 3ο από τον Βασιλίσκο (α Λέοντα)



3/3: Πανσέληνος. Ολική έκλειψη Σελήνης, ορατή από την Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και τον Ειρηνικό



11/3: Το ζωδιακό φως πιθανώς ορατό στο δυτικό απογευματινό ουρανό για τις επόμενες 2 εβδομάδες



20/3: Εαρινή Ισημερία. Το ίδιο βράδυ, η Σελήνη σε απόσταση 5ο από την Αφροδίτη



23/3: Η Σελήνη σε απόσταση 5ο από τις Πλειάδες στον δυτικό ουρανό



26/3: Η Σελήνη 4ο από τον Δία



29/3: Απόκρυψη του Βασιλίσκου (α Λέοντα) από την Σελήνη στις 21:41 από το σκοτεινό χείλος, επανεμφάνιση στις 23:00.

πηγές: αστρονομικό ημερολόγιο 2025, εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκη – https://earthsky.org/astronomy-essentials/visible-planets-tonight-mars-jupiter-venus-saturn-mercury/

