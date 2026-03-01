Βουλευτής στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821) και στη Β΄του Άστρους (1823), Μέλος του Βουλευτικού Σώματος (1822-1823), Γραμματέας του υπ. Πολέμου (1822), Έπαρχος Νάξου και Διοικητής Κυκλάδων, το άνθος της ελληνικής νοημοσύνης, ο οποίος και κατάγονταν από τη Ζάβιτσα (Αρχοντοχώρι) Ξηρομέρου Ακαρνανίας
Η φωτογραφία, είναι η τυπογραφική αποτύπωση μιας λιθογραφίας του Δανού φιλέλληνα Adam Friedel που απεικονίζει τον Φώτιο Καραπάνο, ο οποίος υπήρξε αντιπρόσωπος της Ακαρνανίας στην Α΄ Εθνοσυνέλευση του 1821-1822 που έγινε στην Επίδαυρο τον πρώτο χρόνο της ελληνικής επανάστασης, συμμετείχε, ως μέλος, στην επιτροπή που συνέγραψε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα και κατάγονταν από τη Ζάβιτσα το σημερινό Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου της Ακαρνανίας
Νίκος Θεοδ. Μήτσης
Καραπάνος Φώτιος (1770-1824)
