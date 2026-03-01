2026-03-01 10:36:21
Φωτογραφία για Νίκος Θεοδ. Μήτσης : Καραπάνος Φώτιος (1770-1824)

Βουλευτής στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821) και στη Β΄του Άστρους (1823), Μέλος του Βουλευτικού Σώματος (1822-1823), Γραμματέας του υπ. Πολέμου (1822), Έπαρχος Νάξου και Διοικητής Κυκλάδων, το άνθος της ελληνικής νοημοσύνης, ο οποίος και κατάγονταν από τη Ζάβιτσα (Αρχοντοχώρι) Ξηρομέρου Ακαρνανίας

 

 



 Η φωτογραφία, είναι η τυπογραφική αποτύπωση μιας λιθογραφίας του Δανού φιλέλληνα Adam Friedel που απεικονίζει τον Φώτιο Καραπάνο, ο οποίος υπήρξε αντιπρόσωπος της Ακαρνανίας στην Α΄ Εθνοσυνέλευση του 1821-1822 που έγινε στην Επίδαυρο τον πρώτο χρόνο της ελληνικής επανάστασης, συμμετείχε, ως μέλος, στην επιτροπή που συνέγραψε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα και κατάγονταν από τη Ζάβιτσα το σημερινό Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου της Ακαρνανίας

. Επίσης, όπως αναφέρεται στο κείμενο κάτω από την προσωπογραφία, διατέλεσε εκτός από μέλος στο βουλευτικό Σώμα το 1822 και διοικητής της Νάξου το 1824. Ο Friedel το 1825 και 1826 εκτύπωσε και κυκλοφόρησε είκοσι τέσσερα λιθόγραφα πορτραίτα πολιτικών και στρατιωτικών αγωνιστών της ελληνικής επανάστασης, που είχε σχεδιάσει εκ του φυσικού και τα οποία λιθογράφησε και επιχρωμάτισε ο J. Bouvier. Περιέχεται σε συλλογή που βρίσκεται στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη-Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. (Πηγή: Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη), αλλά  και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Χαρακτικά, τεκμήριο 21.





Νίκος Θεοδ. Μήτσης 

 Καραπάνος  Φώτιος (1770-1824)





......

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Αυτοσχέδιος Διακόπτης με Συνδετήρα
Αυτοσχέδιος Διακόπτης με Συνδετήρα
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
