Η 4η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, υπενθυμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η παχυσαρκία δεν αποτελεί ένα απλό ζήτημα εικόνας ή αισθητικής, αλλά μία σοβαρή νόσο με άμεση σύνδεση με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, σακχαρώδη διαβήτη και συνολική επιβάρυνση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη χώρα μας, η αντιμετώπισή της περνά πλέον σε μια νέα φάση, μέσα από την Εθνική Δράση «Προλαμβάνω», η οποία φέρνει την πρόληψη και τη φροντίδα πιο κοντά στον πολίτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τη φετινή ημέρα, ήδη κατά τους δύο πρώτους μήνες υλοποίησης του προγράμματος συμμετέχουν περισσότερα από 8.500 φαρμακεία πανελλαδικά, ενώ 36.000 δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν όχι μόνο τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών, αλλά και το...

.... εύρος της συμμετοχής του ελληνικού φαρμακείου σε μια οργανωμένη εθνική προσπάθεια πρόληψης και θεραπευτικής υποστήριξης.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η παρέμβαση αυτή δεν εξαντλείται στη χορήγηση φαρμάκων. Όπως επισημαίνεται σε όλα τα δημοσιεύματα, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, που συνδυάζει επιστημονική καθοδήγηση, ισορροπημένη διατροφή, σωματική άσκηση και συνεχή υποστήριξη, με στόχο όχι μόνο την απώλεια βάρους αλλά και τη μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων και τη συνολική βελτίωση της υγείας.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αναδεικνύεται ο ουσιαστικός ρόλος του φαρμακοποιού. Ο φαρμακοποιός δεν λειτουργεί μόνο ως σημείο παράδοσης της θεραπείας, αλλά ως σταθερός επιστημονικός σύμβουλος του πολίτη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΠΦΣ κ. Μανώλης Κατσαράκης, τα φαρμακεία ενημερώνουν τους πολίτες για τη δυνατότητα ένταξης στη δράση, τους καθοδηγούν στην αξιοποίηση των παραπεμπτικών που έχουν λάβει, διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της φαρμακευτικής αγωγής, παρέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και φύλαξης — ιδίως για τα ενέσιμα σκευάσματα — ενώ παρακολουθούν την προσήλωση στη θεραπεία, απαντούν σε ερωτήματα, βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και ενθαρρύνουν τη συνέπεια στη μακροχρόνια προσπάθεια του ασθενούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πρακτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους. Για να λάβει κάποιος δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για διάστημα 8 μηνών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως υποβληθεί στον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Από τις σχετικές εξετάσεις προκύπτει και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ένταξη στο πρόγραμμα. Η δράση προβλέπει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και διατροφική υποστήριξη για άτομα με ΔΜΣ άνω του 40, καθώς και για άτομα με ΔΜΣ άνω του 37 όταν συνυπάρχουν συννοσηρότητες.

Παράλληλα, η διαδικασία πρόσβασης έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή. Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους μέσω SMS, ενώ όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία μπορούν να κλείσουν ραντεβού χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Έτσι, το πρόγραμμα επιδιώκει να μειώσει τα πρακτικά εμπόδια και να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν περιορίστηκε μόνο στην έκδοση δελτίου Τύπου, αλλά επένδυσε και σε καμπάνια ευαισθητοποίησης μέσω των social media και των ψηφιακών μέσων. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η καμπάνια για την παχυσαρκία κατέγραψε για το διάστημα 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2026 103.592 εμφανίσεις και 3.512 clicks, γεγονός που αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για το θέμα. Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του ΠΦΣ δημιούργησε και φυλλάδιο με βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς, το οποίο διατίθεται από τα φαρμακεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Το ουσιαστικό μήνυμα που προκύπτει από όλα τα δημοσιεύματα είναι ότι το φαρμακείο της γειτονιάς δεν είναι απλώς ένα σημείο εξυπηρέτησης, αλλά ένας κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της θεραπευτικής υποστήριξης. Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας υπενθυμίζει ότι η πρόληψη και η φροντίδα της υγείας είναι υπόθεση όλων μας — και ότι οι φαρμακοποιοί βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.

