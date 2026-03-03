2026-03-03 16:05:35
Φωτογραφία για Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει «παρών» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (4 Μαρτίου), εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, μία κίνηση που δείχνει τη σημασία την οποία αποδίδει στο πρόβλημα της παχυσαρκίας το οποίο έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο της πολιτείας με οργανωμένες προσπάθειες για την πρόληψή του με ενεργό σύμμαχο σε αυτήν την προσπάθεια και τα φαρμακεία όλης της χώρας.

Θέλοντας λοιπόν να αναδείξει αυτόν τον ρόλο που παίζει σε αυτήν την προσπάθεια για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στη χώρα μας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε μία επιλεγμένη κίνησή του καθώς δεν συνηθίζει να βγάζει συχνά δελτία Τύπου με αφορμή διάφορες Παγκόσμιες Ημέρες που αφορούν το χώρο της υγείας παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως η τωρινή, αναφέρεται στην Εθνική Δράση «Προλαμβάνω» για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τονίζοντας ότι «ήδη, κατά τους δύο πρώτους μήνες υλοποίησης του προγράμματος, συμμετέχουν περισσότερα από 8.500 φαρμακεία πανελλαδικά, ενώ καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απευθύνονται σε 36.000 δικαιούχους».

