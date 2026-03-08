tinanantsou.blogspot.gr

Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μοιράζομαι μία από τις διεθνείς ερευνητικές μας εργασίες για την παρουσία των γυναικών στους τομείς STEM, που πραγματοποιήθηκε με την ομάδα του πρ. προέδρου του IEEE Education Society, καθηγητή Edmundo Tovar. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο IEEE EDUCON και εξετάζει γιατί, παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον κλάδο της Μηχανικής και STEM παγκοσμίως.Παρακάτω ένα δημοσιογραφικό κείμενο για τα βασικά ευρήματα της έρευνας (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ):«Ανισότητες στην εκπαίδευση, οικονομική δυσχέρεια, αλλά και βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις είναι μερικά από τα πιο σημαντικά εμπόδια που περιορίζουν την απασχόληση των γυναικών στον κλάδο της Μηχανικής παγκοσμίως. Τα παραπάνω διαπιστώνει διεθνής ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές.Η έρευνα παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο IEEE EDUCON, ένα από τα κορυφαία παγκόσμια συνέδρια για θέματα εκπαίδευσης μηχανικών, το οποίο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE). Η ερευνητική ομάδα μελέτησε το φαινόμενο της υποεκπροσώπησης των γυναικών μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιστημονικών εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο IEEE EDUCON την περίοδο 2010-2023.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, ενώ οι γυναίκες αποτελούν μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων πανεπιστημίων, η παρουσία τους στον επαγγελματικό χώρο της Μηχανικής παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, περίπου κατά 25% σε σχέση με τους άνδρες. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι κοινωνικές προκαταλήψεις που επηρεάζουν τόσο την πρόσβαση στην εκπαίδευση όσο και την επαγγελματική εξέλιξη.Οι προκαταλήψεις αυτές συχνά ξεκινούν ήδη από το σχολείο, όπου αγόρια και κορίτσια ενθαρρύνονται —άμεσα ή έμμεσα— να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Σε πολλές κοινωνίες, ακόμη και όταν οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγουν συχνότερα επαγγέλματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η εκπαίδευση ή η νοσηλευτική.Παράλληλα, στερεότυπα γύρω από τον ρόλο των φύλων επηρεάζουν και την επαγγελματική πορεία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, γυναίκες επιστήμονες αναφέρουν επίσης λιγότερο υποστηρικτικό ή ακόμη και ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι, παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών, η πλήρης ισότητα των φύλων στους τομείς STEM και στη Μηχανική παραμένει ακόμη ένας στόχος που δεν έχει επιτευχθεί.»Η επιστημονική δημοσίευση της έρευνας:V. Callea, E. Dagklis, T. Nantsou, X. Otegui, E. Tovar and G. Villa, "Factors Influencing Women's Underrepresentation in Engineering: A Literature Review at EDUCON," 2024 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Kos Island, Greece, 2024, pp. 01-10, doi: 10.1109/EDUCON60312.2024.10578634.