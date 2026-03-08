2026-03-08 07:38:07

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ένα εμπορικό τρένο αναχώρησε από τον σταθμό Ferencváros της Βουδαπέστης και κατευθύνθηκε νότια προς τα σερβικά σύνορα. europeanbusinessmagazine.comΟι εμπορευματικές υπηρεσίες στο ουγγρικό τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστης-Βελιγράδι επανήλθαν επίσημα, με το πρώτο τρένο να αναχωρεί από τον σταθμό Ferencváros της Βουδαπέστης, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ