2026-03-08 07:38:07
Φωτογραφία για Η Κίνα μόλις κατασκεύασε σιδηρόδρομο εντός της ΕΕ και είναι μόνο η αρχή - Ο ρόλος της COSCO
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 27 Φεβρουαρίου 2026, ένα εμπορικό τρένο αναχώρησε από τον σταθμό Ferencváros της Βουδαπέστης και κατευθύνθηκε νότια προς τα σερβικά σύνορα. europeanbusinessmagazine.comΟι εμπορευματικές υπηρεσίες στο ουγγρικό τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Βουδαπέστης-Βελιγράδι επανήλθαν επίσημα, με το πρώτο τρένο να αναχωρεί από τον σταθμό Ferencváros της Βουδαπέστης, sidirodromikanea
