2026-03-15 23:08:21

Οι κατασκευές για παιδιά από άχρηστα ρολό χαρτιού είναι ένας απλός και δημιουργικός τρόπος να αξιοποιηθούν καθημερινά ανακυκλώσιμα υλικά. Με λίγη φαντασία τα ρολά από χαρτί υγείας ή κουζίνας μπορούν να μεταμορφωθούν σε εύκολες και διασκεδαστικές χειροτεχνίες για παιδικά μικρής ηλικίας. Πρόκειται για μια δραστηριότητα ιδανική για το σπίτι ή το σχολείο που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.



Γενικές οδηγίες για κατασκευές από ρολό χαρτιού



Τα ρολό χαρτιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή κομμένα σε μικρά στρογγυλά κομμάτια. Κόβονται πολύ εύκολα με ψαλίδι και βάφονται με κάθε τύπου χρώμα. Σε συνδυασμό με κάποια επίσης πολύ απλά και οικονομικά υλικά όπως χαρτόνια, χρωματιστά χαρτιά, σπάγγο, κουρελάκια υφάσματος, νήματα κλπ. μπορούν να μεταμορφωθούν σε φιγούρες, ζώα, σπιτάκια, κάστρα, αυτοκινητάκια κλπ. με τα οποία τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν αρκετές ώρες, ακόμη και ταυτόχρονα με άλλα αγαπημένα τους παιχνίδια playmobil, κουκλάκια.



Διαβάστε επίσης:



Κατασκευές για Παιδιά από Ανακυκλώσιμα υλικά



Πολλές από τις κατασκευές από άχρηστα ρολό χαρτιού όπως και αντίστοιχες από άλλα χάρτινα ανακυκλώσιμα υλικά - συσκευασίες μπορούν τελικά να χρησιμοποιηθούν και για την διακόσμηση παιδικών δωματίων.







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



pinterest.com/soulouposeto



SHARE



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ